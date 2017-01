Biometano può coprire il 10% del fabbisogno

foto Ufficio stampa Correlati Entro il 2019 un milione di bus a metano

Zero emissioni per il metano del futuro EnergEtica a Althesys, che vuole mettere in luce i potenziali di un biocarburante la cui produzione in Italia supera i 5 miliardi di metri cubi l'anno, coprendo fino al 10 per cento del nostro consumo lordo di energia. Il metano ottenuto dal biogas sarebbe in grado di sostituire quello di origine fossile, contribuendo alla riduzione dell'effetto serra e dell'inquinamento atmosferico. Lo conferma uno studio commissionato da

Ottimo bilancio ambientale - Ma i benefici del biometano non risiedono solo nella sua disponibilità, in grado di contribuire all'indipendenza energetica del nostro Paese costretto ad approvvigionarsi da nazioni politicamente instabili.



Secondo la ricerca, il biometano impiegato per l'autotrasporto, ha un bilancio ambientale superiore a ogni altro carburante oggi disponibile, vantaggio di cui tenere conto in considerazione dell'aumento del 42,6 per cento che ha interessato le immatricolazioni dei veicoli a metano nel corso del 2012.



Il biometano, prodotto attraverso i processi di fermentazione delle sostanze organiche, ha le stesse performance del gas metano.