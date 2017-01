Così muore un pesce, lo spot di Phoenix per l'associazione animalista Peta

foto Da video Correlati Guarda il video

Un giorno da vegetariani fa bene all'ambiente Joaquin Phoenix annega in acqua per amore dei pesci. Questo l'ultimo spot dell'associazione animalista Peta che promuove il veganesimo. Panico negli occhi e in volto, in questo video l'attore interpreta il terrore dei pesci negli ultimi momenti della loro vita. A firmare il video il fotografo esperto di squali Michael Muller.

Phoenix e l'amore per l'ambiente - L'attore candidato all'Oscar per il suo ruolo in "The Master" non recita quando si tratta di diritti degli animali.



Vegano fin dall'infanzia, Joaquin è fratello dell'attore River, morto tragicamente a 23 anni.



Dai quattro ai quindici anni, Joaquin ha deciso di farsi chiamare Leaf (la parola inglese per foglia) perché era l'unico tra i cinque fratelli a non avere un nome ispirato alla natura.



Le polemiche - Lo spot non sarà trasmesso dalle reti americane durante la cerimonia di consegna degli Oscar perché considerato controverso ed eccessivamente schierato a livello politico.