Riscaldamento, biocombustibili inquinanti

Nomisma Energia sulle biomasse termiche presentata durante il convegno "I combustibili da riscaldamento in Italia" organizzato da Assogasliquidi. Energie rinnovabili amiche dell'ambiente? Non sempre. Le biomasse utilizzate per il riscaldamento, infatti, emetterebbero nell'atmosfera più polveri sottili rispetto alle fonti tradizionali. Almeno stando ai risultati di una ricerca di

Più polveri sottili - Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli ha spiegato: "Il confronto tra i combustibili rileva che le biomasse termiche emettono bruciando, anche nelle migliori condizioni, una quantità mille volte maggiore di particolato fine rispetto alle fonti gassose come il Gpl".



Non solo nei - Tabarelli evidenzia anche i vantaggi delle biomasse, il minor costo e le emissioni di CO2 ridotte ma sottolinea: "Non dobbiamo dimenticare la priorità ambientale della qualità dell'aria. Per quanto riguarda le emissioni di polveri, NOX, diossina, l'utilizzo delle biomasse comporta attualmente emissioni molto più consistenti rispetto ai combustibili tradizionali e, in particolare, a quelli gassosi".