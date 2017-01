"M'illumino di meno": oggi Italia al buio

Luci spente per l'ambiente. Un segnale come promemoria contro gli sprechi energetici. Oggi in occasione della “Giornata internazionale del risparmio energetico” una serie di eventi punteggerà l'Italia per la campagna “M'illumino di meno”. L'iniziativa è promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio 2. Quest'anno l'iniziativa è stata molto presente sui social network: tanti gli slogan postati sulla pagina Facebook dell'iniziativa che fanno il verso a quelli utilizzati dalla politica.

Aderirà anche quest'anno, il Senato della Repubblica. Dalle 18 alle 19 e 30, le luci della facciata di Palazzo Madama rimarranno simbolicamente spente e l'illuminazione interna di sale e uffici sarà ridotta al minimo.Perugia e Assisi, città candidate a capitale europea della cultura nel 2019, aderiranno. Nel capoluogo umbro verrà spenta l'illuminazione della piazza IV Novembre e della Fontana Maggiore, mentre ad Assisi quella della Rocca Maggiore.Nelle Marche, la spesa sarà a lume di candela nelle Botteghe degli agricoltori di Campagna Amica. E' l'iniziativa promossa dalla Coldiretti Marche. Dalle 18 alle 19 e 30 verranno spente tutte le fonti di energia non necessarie alla conservazione degli alimenti.L'Aeroporto di Torino – che si è distinto per l'adozione di pratiche green - spegnerà alcune torri faro di un piazzale aeromobili dalle 23 alle 24 di domani. Lo spegnimento ha un valore simbolico per l'aeroporto ma può essere paragonato al consumo medio di elettricità settimanale di una famiglia di tre persone.Sempre a Torino, sabato 16 e domenica 17, Il Museo A come Ambiente ed Ecolamp– Consorzio per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di illuminazione, in collaborazione con la Città di Torino, Assessorato all’Ambiente presentano “Brancolando nel buio...”. Ingresso gratuito per chi ha meno di 18 anni.Tanti i laboratori come “La scatola magica” con un illusionista che accompagna i visitatori alla scoperta delle lampadine, fluorescenti in particolare. Inoltre, “Fiat lux – la battaglia dei bulbi” per orientarsi nell'acquisto delle luci artificiali. I più piccoli saranno affascinati dal laboratorio di manualità creativa “La lucciola di Pet”: da un’idea dell’artista Corrado Bonomi. Basta portare al museo una bottiglia di plastica per trasformarla in una lampada ecologica.