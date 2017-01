Il bio solidale parla italiano

foto Dal Web Correlati Un giorno da vegetariani fa bene all'ambiente

Italiani fanatici del bio...ma fuori stagione Fairtrade al salone internazionale del biologico BioFach aperto oggi in Germania, a Norimberga. La fiera leader a livello mondiale del comparto bio e si caratterizza per l’elevata visibilità offerta all’equosolidale. Più di venti gli espositori italiani del commercio equo e solidale a marchioal salone internazionale del biologicoaperto oggi in Germania, a Norimberga. La fiera leader a livello mondiale del comparto bio e si caratterizza per l’elevata visibilità offerta all’equosolidale.

Bio e giusto - Il 54 per cento dei prodotti Fairtrade, infatti, è anche biologico e la percentuale è in costante crescita. Caffè, cioccolata, prodotti dolciari, frutta fresca e bevande: grazie alle aziende italiane licenziatarie del marchio presenti in fiera, a Norimberga saranno rappresentati tutti maggiori i settori merceologici del Fairtrade.



Sviluppo rurale ed equità - La rappresentanza istituzionale del circuito è invece affidata ad uno stand congiunto realizzato da Fairtrade International e Fairtrade Deutschland.



Tra gli appuntamenti del programma congressuale ci sarà il "Fair Forum – L’azione del Fairtrade sulla riduzione della povertà attraverso lo sviluppo rurale" dedicato alla presentazione di uno studio di impatto del commercio equo e solidale per le organizzazioni di produttori.



Un altro convegno dal titolo "Sviluppo dei prodotti nel mercato del bio in Germania" si occuperà di tendenze e novità del bio-Fairtrade. L'equità in questo tipo di commercio sarà al centro dell'incontro "Fair Forum – Produttori al centro del sistema".