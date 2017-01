Zoo sotto la lente dell'Ue: "Azioni legali per chi non rispetta le norme comunitarie"

foto IberPress Correlati Cosmetici: stop ai test su animali

Animali maltrattati per il caffè più buono Janez Potocnik, rispondendo a un'interrogazione presentata dall'eurodeputato Idv Andrea Zanoni. Zoo europei nel mirino delle istituzioni della Commissione Ue. L'organismo ha invitato tutti gli Stati membri a "predisporre ispezioni per garantire il rispetto delle norme comunitarie". Lo ha affermato il commissario per l'Ambiente,, rispondendo a un'interrogazione presentata dall'eurodeputato Idv

Potocnik ha spiegato che l'esecutivo Ue "avvierà le opportune azioni legali nei casi in cui risultino carenze nel recepimento della direttiva europea".



Mai più animali selvatici in cattività - Zanoni ha aggiunto: "Mi auguro che l'Ue intervenga severamente nei confronti di quei Paesi, come il mio, che non hanno ancora applicato la direttiva sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Purtroppo temo che in Italia senza controlli e sanzioni non riusciremo a risolvere il problema fotografato dall'associazione animalista Born Free, ovvero dove nove zoo su dieci non hanno la licenza e migliaia di animali sono detenuti in condizioni non adatte alle loro caratteristiche".