Troppi scarti elettrici nell'indifferenziata

Nuove etichette per i condizionatori Ecolight, secondo cui solo il 18 per cento dei piccoli elettrodomestici e dell'elettronica di consumo, quando viene gettato via, segue il corretto percorso di raccolta e smaltimento. Troppi rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) nel sacchetto indifferenziato. Lo denuncia il consorzio, secondo cui solo ildei piccoli elettrodomestici e dell'elettronica di consumo, quando viene gettato via, segue il

Quasi totalmente riciclabili - Questi tipi di rifiuti sono composti prevalentemente da ferro e plastica e riciclabili al 97 per cento. Nel 2012 in Italia ne sono state raccolte quasi 39mila tonnellate - di cui 15mila tonnellate gestite da Ecolight - contro le circa 200mila tonnellate di piccoli elettrodomestici che sono stati immessi sul mercato.



Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight spiega: "Anche se esiste l'obbligo di differenziarla, intercettare questa tipologia di rifiuto è complesso. Dove mettiamo il frullatore quando non funziona più? E che fine fanno i phon, le radio o i cellulari quando non vanno? In molti casi vengono messi in qualche remoto cassetto di casa, per poi essere gettati senza cura quando danno fastidio".



Cosa fare - Al momento, il cittadino ha due strade per smaltire correttamente questi oggetti: portarli nelle piazzole ecologiche del comune di residenza o lasciarli in negozio quando si va a comprare l'apparecchio nuovo sostitutivo.