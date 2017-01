In arrivo le scarpe "green"

foto Afp Correlati Mi vesto d'arance: il tessuto si fa con gli scarti

Moda bio: la lana si tinge con la cipolla La scarpa del futuro sarà green. Uno degli elementi del basso impatto ambientale delle calzature che indosseremo potranno essere le nuove colle e i nuovi solventi ottenuti grazie alla collaborazione tra il Consorzio maestri calzaturieri e l'Università Ca' Foscari.

Ancora allo stadio di prototipi - Produttori e studiosi hanno unito le proprie competenze lavorando insieme al progetto che si è avvalso di finanziamenti della Regione Veneto. Le ricerche di laboratorio hanno portato alla formulazione di prototipi di colle. Secondo gli studiosi hanno dato ottimi risultati preliminari su tomaie e in generale nell'incollaggio di pelli impiegate nel settore calzaturiero. Il prossimo obiettivo? Applicare il know-how universitario di questi solventi nel campo della produzione di scarpe.



I solventi innovativi fanno parte della famiglia dei dialchil carbonati, composti non-pericolosi secondo la normativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Questi potranno sostituire ai solventi attualmente usati, spesso dannosi per la salute e l'ambiente. Lo studio di solventi contenenti unità alchil carbonate non solo ha mostrato tossicità praticamente nulla, ma anche prestazioni superiori.



Grazie alle "scarpe verdi" che verranno, le aziende potranno soddisfare i segmenti di consumatori più sensibili agli aspetti ecologici e all'impatto ambientale dei prodotti. Inoltre, si otterranno benefici economici grazie all'eliminazione o al ridimensionamento degli impianti di aspirazione.