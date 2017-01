Trattore adieu, nel 2013 si ara col cavallo

L'automazione? Obsoleta. L'agricoltura torna alle origini e all'uso degli animali per l'aratura, la concimazione, la raccolta o il diserbo di erbe infestanti negli orti. In piccoli appezzamenti, l'uso del cavallo, in particolare, consente di ridurre i costi e preservare l'integrità del terreno. L'animale viene impiegato anche per la fienagione e il trasporto di legna nel bosco.