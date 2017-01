"WalkMi": a Milano tutti a piedi

foto Afp Correlati Sotto la Madonnina si pedala anche di notte

"WalkMi". In alcune zone della città le informazioni sulle distanze non saranno espresse in chilometri, ma in minuti di cammino. Riprendere l'abitudine di spostarsi sulle proprie gambe potrebbe essere un toccasana per l'aria di città e ridurre le emissioni di gas tossici nell'atmosfera. Far riscoprire il piacere delle camminate per l'ambiente e per la salute. Questo l'intento del Comune di Milano che sta per lanciare la campagna.

La città come palestra - Anche in una città grande come il capoluogo lombardo ci si può muovere a piedi. Chiara Bisconti, assessore a Benessere e sport, ha spiegato: "Il progetto dovrebbe essere lanciato nella prossima domenica a piedi prevista per il 17 marzo".



E' stato realizzato con la collaborazione del Politecnico di Milano e inizialmente interesserà l'area che va dal centro al quartiere di Lambrate. Saranno posti dei totem alle uscite delle stazioni della metropolitana con i cartelli con le distanze in minuti. Inoltre, sarà predisposto un percorso con le distanze complessive per non perdersi. Bisconti ha concluso: "Milano è una bella città che può essere una palestra a cielo aperto, in cui ci si può muovere a piedi. Bisogna solo cambiare mentalità".