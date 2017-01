Il jeans eco si fa con la bottiglietta riciclata

foto Afp Correlati Mi vesto d'arance: il tessuto si fa con gli scarti

Quando la moda incontra l'ecologia

Ex bottiglie in Pet, da quelle marroni della birra a quelle verdi della soda, passando per quelle trasparenti che contenevano l'acqua minerale, serviranno così a vestire uomini e donne. Riciclando la plastica si possono ottenere anche pantaloni in denim. Almeno quelli della collezione primavera-estate di quest'anno della Levi's.Ex bottiglie in Pet, da quelle marroni della birra a quelle verdi della soda, passando per quelle trasparenti che contenevano l'acqua minerale, serviranno così a vestire uomini e donne.

8 bottigliette = 1 paio di jeans - Ogni prodotto della collezione "Waste<Less" conterrà nella composizione almeno il 20 per cento di materiale riciclato, oppure, una quantità di bottiglie pari, in media, al peso di 12-20 oz, ossia dai 300 ml a mezzo litro circa.



Per realizzare l'intera collezione sono state utilizzate oltre 3,5 milioni di bottiglie riciclate raccolte negli Stati Uniti. Per ogni paio di jeans sono necessarie otto bottigliette.



Il processo - I partner dell'azienda raccolgono il Pet, polietilene tereftalato, nell'ambito dei programmi di riciclaggio municipali e li trasformano in fibre di poliestere. Il filamento viene poi tessuto con il tradizionale filo di cotone. Così, in vetrina, accanto ai capi nuovi di zecca ci sono quelli che hanno già una piccola storia alle spalle, raccontata attraverso le sfumature di colori.