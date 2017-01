L'edilizia è più green con la canapa

foto Afp Correlati Guarda la casa di canapa

E' nato il primo "Cannabis club d'Italia" Usare la canapa in edilizia è un gesto ecoresponsabile. L'impiego della sostanza vegetale al posto del cemento, infatti, potrebbe consentire una riduzione dei consumi d'acqua del 90 per cento. Questa una delle nuove proposte ecosostenibili presentate al convegno organizzato dall'Associazione nazionale architettura bioecologica al Klimahouse di Bolzano.

Vantaggi ambientali - Secondo Erich Trevisiol, docente di Progettazione sostenibile all'Università Iuav di Venezia, sono molti gli esempi concreti della nuova edilizia che guarda all'ambiente. L'utilizzo della canapa "permette di risparmiare il 90 per cento di acqua rispetto a quella necessaria nel caso del cemento e poco meno di un terzo di energia. In più usare la canapa vuol dire poterla coltivare e produrre davanti al cantiere, in modo da poter avere la materia prima davvero a chilometri zero".



Edilizia amica della natura - Le nuove tecniche a basso impatto ambientale potrebbero inoltre tagliare drasticamente l'impatto ambientale dell'edilizia tradizionale. Secondo le stime il settore incide per il 40 per cento sui consumi di energia, il 30 per cento sull'uso di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti, il 20 per cento sul consumo d'acqua ed è causa del 40 per cento delle emissioni di anidride carbonica.