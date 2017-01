Entro il 2019 un milione di bus a metano

foto Afp Correlati Auto a metano amiche dell'ambiente

Se il giardino è sul tetto del bus Entro il 2019 in tutto il mondo si venderanno circa un milione di veicoli commerciali e autobus a metano. E' questa la previsione dell'Istituto di ricerca statunitense Pike Research resa nota in Italia dall'Osservatorio Federmetano, struttura di ricerca sul metano per autotrazione.

Una crescita costante - Secondo Pike Research dal 2012 al 2019 il mercato globale dei veicoli commerciali a metano crescerà del 14 per cento all'anno, mentre il mercato degli autobus a metano, sempre dal 2012 al 2019, crescerà del 19 per cento all'anno. Alla base di queste percentuali di crescita c'è, da un lato, la ripresa dell'economia dopo il rallentamento dovuto alla crisi e, dall'altro, fattori come l'aumento del numero dei modelli a metano disponibili sul mercato e i benefici ambientali garantiti dall'uso di veicoli a metano.



Asia mercato principale - L'area geografica individuata dagli analisti come la più promettente per la crescita delle vendite di veicoli commerciali e autobus a metano è quella asiatica. Circa tre quarti degli autobus e dei veicoli commerciali a metano che si venderanno globalmente dal 2012 al 2019, secondo Pike Research, saranno venduti in Asia. Anche in Europa e Nord America vi saranno sensibili percentuali di crescita delle vendite di autobus e veicoli commerciali a metano; questo grazie agli alti costi del gasolio ed alle sempre più stringenti regole sulle emissioni nocive dei veicoli a motore.



Vantaggi ambientali ed economici - Dave Hurst, analista di Pike Research precisa: "I veicoli a metano hanno livelli di emissioni di gas serra, particolato e ossidi di azoto sostanzialmente minori dei veicoli a benzina e diesel. In più i veicoli a metano consentono di risparmiare nella spesa per il carburante. Generalmente la maggior spesa per l'acquisto di un veicolo a metano è ammortizzata in un periodo che va dai due ai sette anni grazie al minor costo del carburante".



L'Italia avrà un ruolo di leadership europea - Dante Natali, presidente di Federmetano aggiunge: "La prevista crescita delle vendite di veicoli a metano avrà ripercussioni positive anche nel nostro Paese. L'Italia, infatti, è il primo mercato europeo per i veicoli a metano e l'industria italiana del metano per autotrazione è particolarmente sviluppata ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo".