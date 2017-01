Legambiente: "Più di 1.100 industrie a rischio"

foto Afp Correlati Troppo smog, avvertimento Ue all'Italia

Greenpeace: "Il mondo minacciato da 14 bombe ecologiche" Dai petrolchimici alle raffinerie che in caso di incidente possono provocare incendi, contaminazione di suolo, acqua e aria, sono oltre 1.100 gli impianti a rischio di incidente rilevante sparsi in tutta Italia. Questa la fotografia scattata dal rapporto di Legambiente e Protezione civile “Ecosistema rischio industrie”. La concentrazione degli impianti riguarda soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Interessati 739 comuni.

Poche risposte dai comuni

Alle domande rivolte alle amministrazioni comunali che ospitano impianti pericolosi (chimici, petrolchimici, depositi di gpl, raffinerie e depositi di esplosivi o composti tossici) hanno risposto soltanto 211 comuni pari al 29 per cento degli interpellati.



Tra questi non compare Taranto nonostante il capo della Protezione civile Franco Gabrielli affermi: “Non ci risulta essere un comune non implicato da questo punto di vista”.



Ma a preoccupare di più Gabrielli è la poca sensibilità sui problemi ambientali: “Siamo in una sorta di limbo – dice il capo della Protezione civile - quello che mi allarma è la mancanza di consapevolezza”.



Informazione lacunosa

Il rapporto parla di informazione ancora insufficiente ai cittadini sui rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.



Al contempo strutture come scuole, centri commerciali, strutture turistiche, chiese e ospedali continuano a essere “presenti nelle aree a maggior rischio”, definite aree di danno, in 104 comuni.



Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente spiega: “I comuni hanno il compito fondamentale di fare da raccordo tra la pianificazione urbanistica e la presenza di insediamenti a rischio, spetta loro l'informazione ai cittadini”.