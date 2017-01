Italiani fanatici del bio...ma fuori stagione

foto Tgcom24 Correlati A Berlino si cena con gli scarti alimentari

Fao: "Agricoltura antidoto alla fame" Italiani che predicano bene ma razzolano male in campo alimentare. Mentre gli abitanti del Belpaese si dichiarano entusiasti del cibo a chilometri zero conquistati dalle atmosfere bucoliche, in realtà, al momento dell'acquisto, danno la precedenza ai capricci della gola, non disdegnando i prodotti non di stagione. Un ritratto di confusione alimentare, quello che emerge da una ricerca condotta da Espansione in collaborazione con Interactive Market Research.

Surgelati vs freschi

L'ambivalenza è confermata anche nella scelta tra alimenti freschi e surgelati. In famiglia questi ultimi si consumano spesso, due famiglie su tre almeno una volta alla settimana e quasi tutti (il 90 per cento) almeno una volta al mese. Nonostante ciò, non piace che vengano serviti nelle mense scolastiche: i genitori italiani vorrebbero pasti freschi cucinati a scuola. Le caratteristiche vincenti dei surgelati sono la praticità, varietà e convenienza.



Carne o no?

La larga maggioranza dei dietologi consiglia una dieta con poca carne e molta frutta e verdura. Secondo gli ambientalisti questo regime alimentare farebbe bene anche al pianeta e l'80% degli intervistati si dichiara disponibile a rinunciare alla carne ma nel 30% dei casi ammettono di andare regolarmente in un fast food più volte al mese.



Del fast food piace la comodità e la velocità del servizio, la convenienza e il gusto del cibo. Infine alla domanda su quale sarebbe la forma di agricoltura ideale per i cibi che consuma o anche per sfamare i miliardi di abitanti della terra la risposta degli italiani indica le fattorie tradizionali seguite dai campi bio .