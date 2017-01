Ue: fondi a Italia per colonnine di ricarica

L'Unione europea guarda al mercato dell'auto ecologica e lancia una strategia, con una serie di misure che prevedano l'espansione dei carburanti puliti, a partire dalla diffusione di colonnine per la ricarica elettrica - che in Italia dovranno raggiungere un minimo di 125mila punti ad accesso pubblico entro il 2020 - ma anche una maggiore distribuzione per il rifornimento, tra questi, di biocarburanti, Gpl e idrogeno.

Per emanciparsi dai combustibili fossili

Il commissario Ue ai Trasporti Siim Kallas ha affermato: "Lo sviluppo di carburanti innovativi e sostitutivi è un modo per permettere all'Europa di risparmiare in risorse e di ridurre la nostra troppo grande dipendenza dal petrolio e promuovere un'industria dei trasporti che sia pronta a rispondere alle esigenze del ventunesimo secolo".



Kallas ha aggiunto: "Da qui al 2020 il numero di veicoli elettrici in circolazione in India e in Cina sarà di oltre 6milioni in totale, secondo le proiezioni dei due Paesi. Per l'Europa si tratta di un'occasione eccellente di posizionarsi solidamente su un mercato mondiale in pieno sviluppo".