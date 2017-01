Imparare il riciclo al Carnevale di Venezia

Dal 2 al 12 febbraio le mascotte di Ecolamp animeranno, infatti, i luoghi di maggior affluenza della città e della terraferma, Piazza San Marco, Campo San Polo e Piazza Ferretto a Mestre. I due personaggi animati, raffiguranti la sorgente luminosa e il contenitore in cui conferirla quando esausta, sfileranno per la città educando grandi e piccoli sulla raccolta differenziata delle lampadine, l’attività che dal 2004 impegna il Consorzio Ecolamp in tutto il territorio nazionale.Tutti coloro che incontreranno Voltonio e Bidonia nelle piazze e nelle calli della città lagunare, sono invitati a scattare con loro una foto e a caricarla sulla pagina Facebook di Ecolamp o twittarla a @Ecolamp_it . Le due mascotte regaleranno una mascherina con la loro immagine, dietro alla quale sono riassunte informazioni utili per un corretto riciclo delle lampadine a risparmio energetico.