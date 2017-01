Bioshopper promosse dagli italiani

Consenso quasi unanime

Addirittura oltre il 90 per cento degli abitanti del Belpaese ritiene la legge che ha messo al bando i sacchetti di plastica sia un doveroso passo avanti per la tutela dell'ambiente e il 76 per cento concorda sull'anticipazione delle sanzioni per chi non rispetta la norma.



Il neo della resistenza

Ma gli italiani si mostrano critici nei confronti dei nuovi sacchetti: secondo gli intervistati, non sono abbastanza resistenti per essere riutilizzati per la spesa. Non ci sarebbero problemi, invece, a impiegarli per la raccolta differenziata, né critiche su dimensione, odore e prezzo alla cassa, fattori ritenuti accettabili per più del 50 per cento dei rispondenti.



Il presidente di Assobioplastica Marco Versari ha dichiarato: "I risultati di questa indagine confermano che la coscienza ambientale degli italiani è sempre più consapevole e viva e iniziano a percepire chiaramente anche le opportunità offerte dalla chimica verde come possibile motore per lo sviluppo ecosostenibile e per la crescita occupazionale".