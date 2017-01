Olio d'oliva salva Cattedrale di York da smog

foto Afp Correlati La casa origami muta col clima

L'olio di cucina cinese fa volare l'aereo Cardiff University, nel Regno Unito, hanno sviluppato un rivestimento idrorepellente e traspirante basato sull'acido oleico – sostanza presente nell'olio d'oliva – che ha mostrato risultati promettenti nel salvaguardare alcune pietre campione della Cattedrale di York dall'attacco degli acidi. L'edificio, costruito tra il 1220 e il 1470 in pietra calcarea, è vittima degli attacchi di sostanze inquinanti come gli ossidi e i solfuri presenti nella pioggia. L'olio d'oliva potrebbe essere la risposta per proteggere gli edifici antichi dalle sostanze inquinanti dell'atmosfera. I ricercatori della, nel Regno Unito, hanno sviluppato un rivestimento idrorepellente e traspirante basato sull'acido oleico – sostanza presente nell'olio d'oliva – che ha mostrato risultati promettenti nel salvaguardare alcune pietre campione della Cattedrale di York dall'attacco degli acidi. L'edificio, costruito tra il 1220 e il 1470 in pietra calcarea, è vittima degli attacchi di sostanze inquinanti come gli ossidi e i solfuri presenti nella pioggia.

La ricerca

Sono già state utilizzate in precedenza delle coperture protettive in edifici antichi ma dopo l'impermeabilizzazione non lasciavano “respirare” l'edificio causando la formazione di muffe e di efflorescenze saline all'interno della pietra.



Questo nuovo rivestimento, invece, crea una una superficie idrofobica che fa scivolare l'acqua pur lasciando passare l'aria. Gli scienziati hanno testato un piccolo campione di pietra estratto dalla cattedrale, esponendolo all'acido solforico. Le analisi hanno mostrato che la pietra è stata protetta dal rivestimento.

I ricercatori hanno detto: "Il prossimo passo sarà provare a prendere alcuni esempi trattati e posizionarli in modo che siano esposti direttamente all'atmosfera".