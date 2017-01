L'energia solare può soddisfare l'intero fabbisogno occupando l'1% del suolo

foto Afp Correlati In Perù il caffè si tosta col Sole

Stazione torinese esempio "solare" Wwf "L'atlante del Fotovoltaico", presentato al World Future Energy Summit a Dubai e redatto in collaborazione con tre aziende del settore (First Solar, 3TIER e Fresh Generation). Per produrre l'intero fabbisogno energetico del pianeta con il fotovoltaico sarebbe sufficiente l'1 per cento della superficie terrestre. Lo rileva lo studio del"L'atlante del Fotovoltaico", presentato ala Dubai e redatto in collaborazione con tre aziende del settore (First Solar, 3TIER e Fresh Generation).

Ricerca su sei Paesi

Lo studio dimostra attraverso sette casi in sei Paesi e una regione (Indonesia, Madagascar, Messico, Marocco, Sud Africa, Turchia, e lo stato indiano del Madhya Pradesh) che basterebbe meno dell'1 per cento della superficie globale del suolo per soddisfare il totale della domanda di energia elettrica prevista nel 2050, anche se si generasse elettricità esclusivamente tramite energia fotovoltaica.



Le regioni in questione rappresentano aree geografiche, caratteri demografici, ambienti naturali, economie e strutture politiche diverse. Ricevono livelli medi di insolazione diversi ma buoni, e mostrano un vasto potenziale per uno sviluppo diffuso del fotovoltaico, una realtà oggi ben consolidata e una tecnologia affidabile e disponibile in commercio.



Un buon progetto alla base

La relazione mette in evidenza come la tecnologia fotovoltaica, se ben pianificata, non contrasta con gli obiettivi di conservazione, ribadendo come nessun Paese debba essere costretto a scegliere tra risparmio energetico e paesaggio. Le centrali elettriche fotovoltaiche consentono il raggiungimento di notevoli benefici, tra cui un basso impatto ambientale e ritorni economici a breve termine, mentre la sostituzione della rete elettrica esistente con pannelli fotovoltaici comporterebbe una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra e di metalli pesanti, così come del consumo idrico.



Un impegno contro il riscaldamento globale

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima e Energia del Wwf Italia afferma: "Stiamo promuovendo attivamente investimenti e misure in tecnologie energetiche rinnovabili, insieme all'efficienza energetica, perché è l'unico modo per assicurare un futuro al nostro pianeta. I cambiamenti climatici minacciano le persone e il mondo naturale, per questo è più importante che mai a lavorare per un rapido switch del paradigma energetico. Perché la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle fonti rinnovabili possono e devono svilupparsi in parallelo".