"Piano città" anche per il quartiere dell'Ilva

Aziende e inquinamento: poca prevenzione C'è anche la riqualificazione del quartiere di Taranto diventato tristemente famoso per la presenza dell'Ilva, tra i disegni previsti dal piano Città. Sono stati selezionati 28 progetti che potranno usufruire di un co-finanziamento nazionale di 318 milioni di euro attivando nell'immediato lavori investimenti per 4,4 miliardi di euro tra fondi pubblici e privati.

Sono stati coordinati programmi e finanziamenti che non erano tra loro integrati, tra cui il Fia (Fondo investimenti per l'abitare di Cdp) da cui arrivano 1,5 miliardi, i fondi per l'edilizia scolastica e quelli per l'edilizia delle Forze armate. Soldi, quindi, già a disposizione.



Tra gli interventi di maggior rilievo da segnalare quello che riguarda il quartiere Tamburi a Taranto, attiguo all'Ilva. Qui sorgerà un'ampia zona verde studiata per fare da filtro all'inquinamento. Inoltre, verrà restaurata piazza d'Armi all'Aquila che era stata deturpata dal terremoto. In aggiunta, sarà risanato il territorio urbano della Val Bisagno con la messa in sicurezza dalle piene dell'affluente Rio Fereggiano a Genova.



Tuttavia i progetti scelti sono disseminati un po' in tutta Italia. Il presidente dell'Anci, Graziano Delrio ha detto: "Il Piano Città potrà esserci d'aiuto anche in futuro. Abbiamo un parco progetti significativo che potrà essere sfruttato per attingere a fondi europei".