Otto stanze in pochi metri quadrati

foto Da video Correlati Guarda il video

Basta spostare una parete e compare una stanza per gli ospiti con due letti a castello. Sotto il mobile della cucina, poi, piegato in decine di piccole parti c'è un tavolo che può andare bene per almeno dodici invitati. Queste alcune delle soluzioni messe a punto da Graham Hill, fondatore del sito di ecologia Treehugger, che è riuscito a ricavare otto stanze per la sua modesta residenza newyorkese di meno di 30 metri quadri.