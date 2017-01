A Palermo parte il taxi sharing

Dopo lo sharing di bici e auto potrebbe essere il momento del taxi condiviso. L'iniziativa palermitana potrebbe essere uno stimolo per lasciare l'auto in garage e, magari, essere presa a modello da altre città italiane. L'esperimento pilota, iniziata due sabati fa nel capoluogo siciliano, consente di condividere il taxi risparmiando, così emissioni di CO2. Ma, il vantaggio per l'utente è immediato visto che il percorso ha un costo di soli due euro. L'iniziativa è partita dall'Assessorato alle attività produttive allo sviluppo economico del Comune di Palermo.