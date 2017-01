Smog, metà delle città italiane oltre i limiti

Aria al veleno in tutto lo Stivale. Secondo il rapporto "Mal'Aria" di Legambiente, nel 2012 i principali centri urbani del nostro Paese hanno sforato i livelli di polveri sottili (Pm10). E' stato registrato in 51 città su 95 il superamento del bonus di 35 giorni all'anno di 50 microgrammi a metro cubo di valore medio giornaliero. In testa, Alessandria, Frosinone e Cremona. La Pianura Padana "zona critica".