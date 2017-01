Casa calda ma green. Ecco come fare

foto Afp Correlati Guarda le foto

La classe energetica del tuo palazzo in un'app Stare al calduccio in casa propria ha un costo ingente per l'ambiente e per la tasca. Il riscaldamento invernale è responsabile del rilascio di quasi una tonnellata al mese di gas e fumi nell'aria. Inoltre, tenere l'acqua e la casa al caldo, costituisce i due terzi dell'energia domestica usata in un anno. Anche con le temperature più rigide, però, si può combattere il freddo consumando meno energia, emettendo meno CO2 e risparmiando, basta osservare alcune regole. Si va dalla costruzione di una casa secondo i dettami della bioarchitettura ad alcune semplici norme utili anche per le case più vecchie. Eccone alcune.

Stop agli spifferi

Il primo consiglio è evitare le dispersioni. Silicone, nastro isolante e zerbini sono ciò che occorre per rimediare alle fessure da cui passa l'aria, dalle finestre alle porte.



Scegli le stanze più hot

Riscaldare tutta la casa non sempre è necessario, meglio concentrare il calore dove serve chiudendo parzialmente i rubinetti dei termosifoni delle stanze che non vengono utilizzate di frequente in modo che il flusso di acqua calda si diffonda di più nei termosifoni delle altre stanze. In alcuni casi, si possono installare delle valvole termostatiche. In questo caso è d'obbligo tenere chiuse le porte delle stanze non utilizzate e non coprire i termosifoni con mobili, soprammobili o stoffe.



Tira le tende

Le tende vanno distese bene davanti alle finestre per arginare le dispersioni. In commercio, sono presenti alcuni modelli realizzati in tessuti isolanti. Quando possibile, è utile abbassare gli avvolgibili e isolare il loro cassonetto.



Abbassa i gradi

In caso di condizionatori, inutile tenere la temperatura troppo alta, meglio fissarla tra i 19 e i 20 gradi, e tenere le finestre chiuse. Ridurre la temperatura anche solo di 2 gradi fa risparmiare dal 10 al 20 per cento dell'energia necessaria per riscaldare la tua casa, oltre 130 euro all'anno per una famiglia media composta di quattro persone.



Cambia in meglio

Scegliere una caldaia più efficiente è una spesa iniziale che farà poi risparmiare sulla bolletta, così come scegliere di sostituire gli scaldabagni elettrici con la caldaia a gas. Sfrutta il Sole Si può optare per un impianto solare termico.



Isolati!

Si possono sostituire le finestre a vetro singolo con quelle a doppi o tripli vetri e infissi isolanti che garantiscono un risparmio energetico tra il 15 e il 40 per cento.