Un milione di tonnellate di CO2 evitate grazie al riciclo dei rifiuti elettrici

Grazie al riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) realizzato dagli impianti selezionati da Ecodom nel 2012 si è evitata l’immissione in atmosfera di oltre 1.200.000 tonnellate di anidride carbonica.Ciò è stato possibile grazie al riciclo di circa 71.800 tonnellate tra frigoriferi, condizionatori, scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie, forni e cappe. Da questi scarti sono state ricavate più di 46 mila tonnellate di ferro, quasi duemila tonnellate di alluminio, più di mille tonnellate di rame e più di 5mila tonnellate di plastica.

Risparmio energetico

L’utilizzo delle materie prime (ferro, alluminio, rame e plastica) ottenute dal riciclo ha consentito, nel 2012, un risparmio energetico di circa 134 milioni di kWh di energia elettrica, rispetto a quanto necessario per ottenere la stessa quantità di materie prime vergini.



In testa alla graduatoria delle regioni più virtuose in base ai Raee gestiti da Ecodom, la Lombardia, seguita dal Veneto e dalla Sicilia. Fanalino di coda, il Molise.



La top 10 delle regioni

1. Lombardia

2. Veneto

3. Sicilia

4. Emilia Romagna

5. Toscana

6. Piemonte

7. Lazio

8. Campania

9. Liguria

10. Sardegna