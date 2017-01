La chiesa più green è un tempio valdese

foto Ufficio stampa Correlati Una moschea green per il Medio Oriente Il primo luogo religioso italiano a ottenere una certificazione ambientale è un tempio valdese di Milano. Si tratta del "Gallo verde", l’ISO 14001. Oltre che per la sostenibilità dell'edificio e per il risparmio energetico, il luogo di culto si è distinto anche per alcuni servizi offerti ai fedeli. Come il car pooling, ossia la condivisione di auto private, per i fedeli più anziani o che abitano lontani dal tempio. Inoltre, nelle attività della comunità religiosa, viene incentivato l'uso dei mezzi pubblici. Inoltre, per i pranzi comunitari che si svolgono al termine del culto vengono utilizzati piatti in ceramica e bicchieri di vetro e non in plastica usa e getta.

Nel tempio valdese di via Sforza, l'illuminazione è garantita da luci a basso consumo energetico, per fotocopie si usa la carta riciclata ed è stato creato un gruppo di acquisto solidale della chiesa valdese per favorire l'acquisto di prodotti a chilometri zero.



Giuliano Pisapia, sindaco di Milano ha commentato: "In altri Paesi d'Europa queste pratiche, anche nei luoghi di culto, sono prassi quotidiana. Questa amministrazione ha fatto dell'attenzione ai temi della sostenibilità e dell'ambiente uno dei punti fermi della propria azione Anche questo significa essere una smart city".



Cristina Tajani, assessore allo Sviluppo economico del comune di Milano ha aggiunto: "Speriamo che questo riconoscimento diventi un punto di riferimento per tante altre comunità confessionali e no del nostro Paese. Il certificato Gallo Verde, di cui il tempio valdese da oggi può fregiarsi, ha un impatto importante per la città oltre che per la comunità dei fedeli".