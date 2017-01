"Abbracci polari"

Rimanda alle memorie infantili, la nuova campagna di Greenpeace realizzata per sensibilizzare alla difesa dell'Artico . I vip di casa nostra hanno fatto tornare indietro le lancette dell'orologio e rispolverato i ricordi delle notti in cui stringevano un orsacchiotto per farsi coraggio tra le coperte. Gli scatti fotografici, infatti, realizzati con la collaborazione del fotografo Francesco Alesi, vedono i protagonisti umani stretti stretti con una riproduzione di orso polare.