Auto a metano amiche dell'ambiente

Zero emissioni per il metano del futuro Il futuro dell'automobile non prevede la benzina. Tra le alternative eco proposte dalle case automobilistiche per la mobilità urbana, il metano è quella più ampiamente diffusa. I propulsori alimentati con il gas naturale riducono al minimo le emissioni degli idrocarburi più nocivi e degli ossidi di azoto, mentre le esalazioni di particolato sono praticamente nulle. Rispetto ai motori a benzina, le emissioni di CO2 sono ridotte del 23 per cento. Dunque, il metano è il carburante più pulito oggi disponibile ed è di gran lunga anche il più economico con un costo del carburante al km dimezzato rispetto alla benzina. Inoltre, le vetture a metano possono essere alimentate anche con sua versione bio derivata da fonti rinnovabili. I nuovi procedimenti per ottenere il biometano, come la produzione dalla paglia, ridurranno poi ulteriormente la dipendenza dalle fonti di approvvigionamento di gas metano tradizionali.

Saranno dedicate alla Ypsilon Ecochic Metano, le due giornate del 19 e 20 gennaio presso tutti gli showroom Lancia in Italia. La vettura ha una doppia alimentazione metano-benzina. Con meno di 12 euro è possibile fare un pieno di metano.



Punta sul metano anche la Volkswagen con la nuova eco up! Per percorrere 100 km con la vettura della casa tedesca, in Italia sono sufficienti poco meno di tre euro.



Stessi costi di gestione per la versione a metano Seat Mii, presentata a dicembre dello scorso anno. Il suo serbatoio di benzina con una capacità di soli 10 litri, permette di classificare la Mii come vettura monofuel a metano, si può quindi usufruire delle agevolazioni fiscali che variano in base alla regione.



La Fiat presenta la Panda 0.9 TwinAir Turbo Natural Power e il Fiorino 1.4 Fire Natural Power, entrambi equipaggiati con motorizzazioni bi-fuel a metano e benzina.



Mercedes-Benz ha presentato di recente al Motorshow di Bologna la nuova B 200 NaturalGasDrive, ambasciatrice della nuova generazione di vetture ad alimentazione bivalente benzina/ metano firmate dalla Stella. Il nuovo modello rientra nella classe di efficienza A+ ed è conforme alla normativa sui gas di scarico Euro 6 che entrerà in vigore per tutti i motori a partire dall'uno settembre del 2014.