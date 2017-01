Aziende e inquinamento: poca prevenzione

foto Afp Correlati L'inquinamento da auto in soldoni

In futuro robot anti-inquinamento nei mari Se prevenire è meglio che curare, le aziende italiane non lo hanno ancora imparato. Sono maggiori, infatti, gli investimenti per rimuovere l'inquinamento dopo che è stato prodotto rispetto a quelli per prevenirlo. Non risultano sufficienti gli sforzi per integrare i propri impianti con tecnologie più pulite in grado di proteggere l'ambiente dagli effetti negativi del processo produttivo. Questi i risultati del rapporto "Gli investimenti per la protezione dell'ambiente delle imprese industriali" pubblicato dall'Istat e relativo all'anno 2010.

I dati

E' emerso che gli investimenti per il trattamento dell'inquinamento a valle dei processi produttivi, il cosidetto end-of-pipe sono la componente più rilevante degli investimenti per la protezione dell'ambiente, con un'incidenza del 74,8 per cento sul totale, contro il 25,2 per cento degli investimenti integrati collegati a tecnologie più avanzate.



Una volta di più i "nani" hanno qualcosa da insegnare ai "giganti": nelle piccole e medie imprese ci sono maggiori interventi “preventivi” rispetto alle grandi imprese.



L'incidenza della spesa per la gestione dei rifiuti è diminuita rispetto alle rilevazioni relative al 2009. Risultano in crescita le spese nelle attività di protezione e recupero del suolo e delle acque di falda e superficiali, nell'abbattimento del rumore, nella protezione del paesaggio e protezione dalle radiazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla protezione dell'ambiente.