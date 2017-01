Google investe 200 milioni di dollari nell'eolico

Google ha annunciato che investirà duecento milioni di dollari per l'innalzamento di un impianto eolico in Texas dal nome Spinning Spur. Le settanta pale eoliche avranno una capacità di 161 megawatt. Kojo Ako-Asare manager di Google ha dichiarato in un post nel blog ufficiale di dell'azienda: "Cerchiamo altri progetti come questo perché oltre a creare più energia rinnovabile e rinforzare l'economia locale, sono degli ottimi investimenti".

Non è la prima volta

I server di Google hanno conti energetici salati. L'associazione ambientalista Greenpeace stima che l'azienda possa arrivare a consumare 476 megawatt quando è a pieno regime. Google ha negato di arrivare a un tale livello di consumo per ché i suoi server non operano mai alla massima capacità.



Dal 2010, Spinning Spur è il decimo investimento messo in atto dal colosso di Mountain View nell'ambito delle energie rinnovabili. Si tratta del secondo più costoso dopo quello di 280 milioni di dollari necessario ad acquistare le azioni di Solar City, un'azienda di sistemi solari. L'azienda informatica ha investito in cinque progetti che riguardano il solare e in cinque che riguardano l'eolico per un totale di un miliardo di dollari in energia rinnovabile.



Google ha dichiarato che tutti i progetti sono in grado di generare 2 gigawatt di energia, abbastanza da fornire elettricità a 500 mila abitazioni per un anno.