A Tallinn il bus è gratis

L'idea ecologista è stata del sindaco Edgar Savisaar che ha dichiarato che questo servizio rende la città "il fiore all’occhiello del movimento verde in Europa". Servizi di trasporto pubblico gratuiti per tutti i residenti. Dal primo gennaio tutti i 400 mila abitanti di Tallinn, capitale dell'Estonia, potranno muoversi per la città senza sborsare un centesimo.L'idea ecologista è stata del sindacoche ha dichiarato che questo servizio rende la città "il fiore all’occhiello del movimento verde in Europa".

Gli italiani ci avevano pensato prima

La pur lodevole iniziativa non è, però la prima del genere. A sorpresa è stata una città italiana quarant'anni fa a offrire il servizio pubblico a costo zero per i propri residenti: Bologna. Attualmente, altre città come Seattle, Portland e Sidney offrono lo stesso servizio.



Una perdita economica

La decisione presa nella capitale estone causerà una perdita di circa 12 milioni di euro per le casse comunali. Nonostante ciò, il Comune di Tallinn ha detto in un comunicato: "Con questa scelta Tallinn salvaguarderà la coesione sociale garantendo pari opportunità di muoversi ai cittadini di ogni strato sociale. Per molti automobilisti il trasporto pubblico gratuito sarà un forte incentivo a lasciare a casa la propria vettura. Ciò permetterà di ridurre l’inquinamento e il rumore e sul lungo periodo miglioreranno gli standard di vita di tutti i cittadini".



Per poter viaggiare gratis, i residenti possono richiedere un tessera verde al prezzo simbolico di due euro tramite internet o presso un ufficio postale.