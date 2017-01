Le città che sorridono all'ambiente

foto Afp Correlati L'ambiente sorride in sei comuni Il rapporto " EfficienCities, città-modello per lo sviluppo del Paese ", realizzato da Cittalia e Siemens, che rileva le città in cui si registrano i maggiori livelli di efficienza nella gestione dell'ambiente urbano. Con una sorpresa che arriva dalla Puglia le cui città spiccano nelle prime posizioni.

Reggio Emilia è stata laureata città dell'ambiente urbano, Cagliari del benessere. Trento si aggiudica il titolo di città ideale e Venezia quella della mobilità, Lecce è la città dell'energia e Pescara è sulla buona strada per diventare, anche lei, una città-modello.



In linea di massima le città del Nord registrano un alto numero di impianti fotovoltaici e grande attenzione alle energie rinnovabili, i centri della Puglia fanno eccezione con Foggia in testa, al quarto posto a livello nazionale per la diffusione delle rinnovabili, e con Lecce al settimo.



Importanti differenze tra Nord e Sud si registrano in materia di mobilità: secondo lo studio, tutte le città settentrionali o del Centro si collocano in alto nei valori, mentre quelle del Sud presentano valori bassi o medio-bassi.



Si sfata però il luogo comune secondo il quale nelle grandi città non si possano effettuare interventi di mobilità sostenibili: in questo campo, infatti, Milano registra ottime performance con un'elevata domanda di trasporto pubblico, una crescente densità di zone Ztl e piste ciclabili, e si colloca solamente dietro a Bergamo.



Secondo l'indagine le città dell'ambiente in Italia sono 17, si collocano tutte nel Centro-nord, a esclusione di Sassari, e non contemplano le grandi città, le otto 'città del benessere' (per qualità del patrimonio immobiliare e sistema sanitario d'eccellenza) sono invece distribuite in tutta Italia, e comprendono 4 realtà metropolitane (Bari, Genova, Napoli e Cagliari).



Le città ideali (quelle in cui la qualità della vita dei cittadini è tra le migliori) sono Bergamo, Brescia, Padova e Trento, mentre le città del buon abitare e della mobilità sono 7: Bolzano, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia.



Ci sono poi le città in divenire, quelle che nonostante non abbiano registrato le migliori performance si stanno muovendo bene almeno per quanto riguarda uno degli aspetti presi in considerazione dall'indagine, e sono Palermo, Messina, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Barletta e Pescara.



Le città dell'energia (rinnovabile) sono 8 e si trovano in prevalenza in Puglia, ma anche nelle isole (Siracusa) e nel Centro Italia (Arezzo, Terni e Latina). Sono queste ad aver installato i maggior numero di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, anche su edifici pubblici.