Smog: sono gli italiani i più preoccupati dell'Ue

Italia e ambiente: c'è ancora molto da fare Eurobarometro, secondo cui quasi 4 europei su 5 pensano che l'Ue debba proporre nuove misure per affrontare l'allarme. Sono gli italiani, i cittadini dell'Unione europea più preoccupati per la qualità dell'aria. L'81 per cento degli abitanti del Belpaese, infatti, ritiene che la qualità dell'aria sia peggiorata negli ultimi dieci anni, contro una media di percezione all'interno dell'Unione europea del 56 per cento. Questi i risultati del sondaggio, secondo cui quasi 4 europei su 5 pensano che l'Ue debba proporre nuove misure per affrontare l'allarme.

Su chi si punta il dito

Sotto accusa sono le emissioni di veicoli (96%), industria (92%), e trasporti internazionali (92%) e l'incapacità delle amministrazioni di fronteggiare il problema: il 72 per cento degli europei non è soddisfatto degli interventi finora adottati.



2013: anno europeo dell'aria

Il commissario Ue all'ambiente, Janez Potocnik ha affermato: "I cittadini vogliono che interveniamo e risponderemo rivedendo nel 2013 le nostre politiche in materia di qualità dell'aria. La nostra stima è che nel 2010 siano state 420 mila le morti premature a causa dell'inquinamento dell'aria". Non a caso il 2013 è stato battezzato anno europeo dell'aria.