A Bra il vigile va in bici elettrica

Il ministero dell'Ambiente ha assegnato a Bra come premio trenta biciclette elettriche. I mezzi di locomozione saranno dati in dotazione a vigili urbani, impiegati e amministratori comunali e a rappresentanti di associazioni cittadine. Il riconoscimento, che vede la città prima in Piemonte, è arrivato in relazione al progetto per incentivare l'uso delle biciclette a pedalata assistita e a emissioni zero. Già prevista l'installazione di alcune colonnine di ricarica in alcuni punti strategici della città.