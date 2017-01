Con lo smog il chilo ha messo su peso

foto Sito ufficiale Correlati Vitamina C scudo contro lo smog

La scoperta è della Newcastle University. L'aumento ponderale del prototipo del chilogrammo, ossia dell'International Prototype Kilogram ammonterebbe a decine di microgrammi. Punto di riferimento standard per le unità di peso, il chilogrammo conservato presso l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure di Parigi e le sue quaranta copie stanno cambiando a causa dello smog. In particolare, l'inquinamento starebbe facendo aumentare di fatto il loro peso.La scoperta è della. L'aumento ponderale del prototipo del chilogrammo, ossia dell'International Prototype Kilogram ammonterebbe a decine di microgrammi.

Inquinanti sulla superficie

Gli scienziati hanno usato una macchina chiamata spettroscopia fotoelettronica a raggi X (Xps), e hanno verificato che il chilogrammo pesa più rispetto alla misura standard realizzata nel 1875. La causa sarebbe l'accumulo di sostanze inquinanti, come i prodotti della combustione degli idrocarburi, sulla sua superficie.



Anche un microgrammo conta

Peter Cumpson, che ha coordinato la ricerca pubblicata sulla rivista Metrologia osserva: "Non importa quanto pesi il chilogrammo ufficiale fino a quando lavoriamo tutti sullo stesso standard: il problema è che ci sono lievi differenze in tutto il mondo, fra il modello conservato a Parigi e le sue 40 repliche e sono tutte in crescita a tassi diversi, divergenti dall'originale. Stiamo parlando di un cambiamento molto piccolo, pari a meno di 100 microgrammi, ma il peso è un'unità fondamentale. Anche questo cambiamento molto piccolo è significativo se si considera che ci sono scambi internazionali su materiali di alto valore dove conta ogni microgrammo".



Secondo Cumpson per far tornare il chilogrammo al suo peso originario potrebbe essere efficace esporre la superficie a una miscela di raggi ultravioletti e ozono per rimuovere le contaminazioni.