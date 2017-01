Da oggi la sigaretta si ricicla

Secondo uno studio recente, il 38 per cento dell’immondizia che insozza le strade delle nostre città è collegata al fumo di sigaretta. Sulle spiagge, poi, gli scarti delle "bionde" sono quasi più diffusi dei bagnanti. Ma Terracycle non vuole che le sigarette finiscano in fumo perché possono diventare altro con un recupero intelligente. L'azienda specializzata nelle missioni impossibili, dopo essere riuscita a dare nuova vita ad assorbenti femminili e medicinali scaduti, si dedicherà, infatti, al riciclo delle sigarette.

Soldi in cambio di immondizia

L'impresa, fondata una decina d'anni fa dall'ungherese Tom Szaki, ha sviluppato il concetto di cash for trash: gruppi di volontari riuniti in brigate vengono pagati in cambio della raccolta dei rifiuti.



Ogni team si dedica a un unico tipo di scarto. Quello che si dedicherà esclusivamente alle sigarette sarà sponsorizzato dalla Santa Fe Natural Tobacco Company.



L'azienda ha un catalogo con oggetti di ogni tipo derivati dai rifiuti: borse, staccionate, barili di vino e contenitori per la raccolta differenziata in plastica riciclata. Presto, alla lista si aggiungeranno anche gli oggetti ottenuti dai mozziconi.