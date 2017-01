Usa, la marijuana si studia all'università

foto Afp Correlati L'agricoltura green è under 40

L'amore per la natura può avere molto forme. Di certo molti giovani americani si avvicineranno all'agricoltura grazie a un nuovo corso istituito alla Humboldt State University. L'ateneo californiano ha inaugurato, infatti, un istituto di ricerche sulla marijuana. Ricordiamo che in California la pianta è legale solo per scopi medici mentre in Colorado e nello stato di Washington è stato approvato tramite referendum l'utilizzo a scopo ricreativo.

A lezione di marijuana

Undici professori della Humboldt hanno il compito di integrare economia, sociologia e politica della cannabis nei piani di studi degli studenti. Si studieranno, per esempio, gli effetti della marijuana sulla flora e la fauna locale, i fertilizzanti, le proprietà chimiche e medicinali dell'erba. La Humboldt ha sede ad Arcata, in una regione ricca di piantagioni di cannabis.



Una ricerca sul campo

Più operativo l'intento di Matt Jones, coltivatore del Colorado. Dopo che il sì al referendum ha autorizzato gli abitanti dello stato a far crescere fino a sei piantine a testa in casa ha fondato la Thc University (Thc, l'acronimo della sostanza psicotropa attiva del cannabis, sta per The Herbal Collective).



Si tratterà di una scuola professionale che fornirà le basi per coltivare la pianta e partirà il 9 febbraio . Diversi i corsi offerti: per diventare associato basta un giorno mentre il "Baccalaureato" offre oltre al corso un diploma a stampa e sostegno H24 dopo la laurea. Il "pacchetto Masters", inoltre, include un kit con il necessario per cominciare a coltivare.