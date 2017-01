foto Ap/Lapresse Correlati Battaglia per l'ambiente, cittadina americana mette fuori legge le bottigliette d'acqua In Mauritania, con la tutela dell'ambiente pare proprio non ci sia da scherzare. Il governo locale ha infatti deciso che chi produce, commercializza e usa sacchetti di plastica, d'ora in avanti, rischia il carcere. Il "giro di vite" è iniziato con il 2013, cioè con l'entrata in vigore della legge che vieta la produzione e l'uso dei sacchetti di plastica, ritenuti appunto "importante causa di mortalità per il bestiame e le specie marine".

Ingeriti dai bovini

In caso di violazione della legge sono previste condanne fino a un anno di reclusione, oltre a pesanti multe. La severità sarebbe giustificata dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i sacchetti vengono abbandonati nell'ambiente e ingeriti dagli animali.



Il ministro mauritano dell'Ambiente riporta che sono stati ritrovati nello stomaco dell'80 per cento dei bovini abbattuti nei mattatoi del Paese. La plastica rappresenta il 25 per cento delle 56 mila tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno a Nouakchott, capitale mauritana.