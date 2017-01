Come ti ripianto l'albero

Via le palline, il puntale e... l'albero. Per disfarsi della pianta in maniera sostenibile, dal 7 al 19 gennaio parte a Roma la campagna di raccolta gratuita di abeti di Natale, promossa da Ama (la municipalizzata per la raccolta dei rifiuti della capitale) in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Ambientali di Roma Capitale, il Corpo Forestale dello Stato e il Tgr Lazio. Chi ha scelto di addobbare per le festività un abete natalizio naturale, sottolinea Ama, ha compiuto un gesto ecocompatibile che potrà facilmente trasformarsi in un’occasione per fare un regalo all’ambiente.