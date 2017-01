Il principe William difende i rinoceronti

foto Ap/Lapresse Correlati Wwf: il bracconiere 2.0 usa l'iPhone

"Salviamo i tordi in Sardegna" Il Duca di Cambridge si è schierato contro l'uccisione dei rinoceronti in seguito all'allarme lanciato dagli esperti. L'Africa sta subendo, infatti, un periodo di riacutizzazione del bracconaggio: si tratta del momento peggiore da decenni. L'associazione ambientalista keniana Lewa Wildlife Conservancy ha riportato il massacro di cinque rinoceronti avvenuto lo scorso mese.

William è preoccupato

Il portavoce del Principe William ha dichiarato: "Il Duca è preoccupato perché ci sia un'azione immediata per arginare il problema prima che sia troppo tardi e che queste magnifiche creature siano perse per sempre. La conservazione delle specie appassiona molto il Duca. Sta guardando da vicino il problema del bracconaggio, che coinvolge in particolare i rinoceronti e gli elefanti africani ed è allarmato per l'aumento degli animali uccisi".



Tra l'altro, William è legato da ricordi affettivi a Lewa, luogo del recente massacro, poiché è proprio lì che ha trascorso il suo anno sabbatico.



Una merce che fa gola

Le corna di rinoceronte vengono vendute a caro prezzo per i presunti benefici medicinali che andrebbero dalla cura del cancro a quella dei postumi da sbornia. Si tratta di un rimedio particolarmente popolare nell'estremo Oriente dove ha una quotazione più alta dell'oro.



Un keniano può vendere un solo corno di rinoceronte per l'equivalente di un anno di stipendio, si tratta quindi di una prospettiva molto allettante per gli aspiranti cacciatori.