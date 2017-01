I pali della laguna diventano gioielli

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto

Quando la moda incontra l'ecologia Le "briccole" di Venezia, i pali di quercia invecchiati nell'acqua della laguna, possono diventare decorazioni preziose per il corpo. Questa una delle intuizioni della collezione di Riva 1920 completamente realizzata con materiali di scarto.

Cosa sono le "briccole"

La funzione originaria delle "briccole" è guidare le imbarcazioni e segnalare la bassa marea. Vengono sostituite dopo essere state scolpite dai molluschi, che attraverso un lavoro fatto di buchi lasciano la traccia del loro passaggio. Un palo infisso in laguna dura in media 5 -10 anni, per poi essere sostituito ad avvenuta corrosione.



Un'alternativa eco al classico gioiello

Un modo per non rinunciare a essere vezzose in pieno rispetto dell'ambiente: le attività estrattive necessarie per realizzare un gioiello tradizionale hanno, infatti, un forte impatto sull'ecosistema sia per i combustibili necessari che per il massiccio impiego di acqua.



Scarto a chi?

Oltre agli anelli realizzati con le "briccole" sostituite perché rovinate, nella serie sono stati utilizzati esclusivamente scarti di lavorazione. Si va dalla noce, al rovere o all'antichissimo kauri, legno vecchio di 38 mila anni estratto dal sottosuolo in Nuova Zelanda. Le applicazioni e gli elementi incassati, invece, sono realizzati con materiali interamente riciclabili come argento 925, oro, pietre dure e semi preziose.

Ogni esemplare è un pezzo unico e la lavorazione è artigianale. Non c'è stato alcun impiego di macchinari e il legno è trattato esclusivamente con olii di origine vegetale.