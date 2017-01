Il regalo indesiderato si baratta online

foto Afp Correlati Regalo? "Riciclato" è meglio

Un drago alato dai profili dorati inciso sulla ceramica di un'indispensabile bottiglia per sakè. Omaggio natalizio non apprezzato dal ricevente, è finito nella categoria "Regali e oggetti inguardabili" del sito per il baratto Reoose . Questa la sorte che spetta a migliaia di "pensierini" ricevuti durante il periodo natalizio. Almeno, tramite lo scambio con un altro oggetto, si fa felice qualcun altro e si evita di aumentare la quantità di rifiuti in discarica. Perché lo scambio sia davvero green, però, meglio cercare di effettuarlo nella stessa città per renderlo anche a chilometri zero.