Il parcheggio si fa eco senza il ticket

Parcheggi, scendi dall'auto e cerchi la colonnina per il pagamento che stampa un tagliando di carta. Una routine che fa male all'ambiente. Come evitare dunque che degli alberi vengano abbattuti per produrre biglietti di carta che a volte sono utili solo per un'ora? Una soluzione arriva da, un dispositivo elettronico lanciato dalla Neos Tech che viene attivato manualmente a inizio sosta e spento al ritorno in auto. In questo modo è possibile sostare nelle zone a strisce blu pagando la tariffa dalla propria auto.