L'inquinamento da auto in soldoni

Italia: qualità dell'aria da migliorare Dresden Technical University, infatti, le emissioni inquinanti, insieme ai rumori del traffico e agli incidenti costano circa 730 euro all'anno a ogni cittadino dell'Unione europea. L'automobile costa cara anche per l'inquinamento che produce. Secondo uno studio condotto dalla tedesca, infatti, le emissioni inquinanti, insieme ai rumori del traffico e agli incidenti costano circa 730 euro all'anno a ogni cittadino dell'Unione europea.

Lo studio

I ricercatori hanno calcolato che, anche considerando le situazioni in cui si effettuano sconti sull'assicurazione automobilistica, i guidatori europei pagano un totale annuo di 373 miliardi di euro nei ventisette Stati membri.



Lo studio intitolato The true costs of automobility è stato commissionato dal gruppo dei Verdi del parlamento europeo.



Udo Becker che ha condotto lo studio ha spiegato al Guardian: "I calcoli sono comunque approssimativi ma offrono ugualmente un quadro complessivo importante sull'effettivo costo del traffico automobilistico in Europa per le tasche dei cittadini europei". Il costo considera ogni singolo individuo dell'Unione europea comprendendo anche i bambini.