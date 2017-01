Animali a rischio con i botti di Capodanno

foto Afp Correlati Un menu veg per le feste

Dieci dritte per un "verde" Natale Cinquemila animali morti, tra cui cinquecento cani e altrettanti gatti oltre a uccelli e animali del bosco vittime di infarto. Un crimine di massa contro la fauna conseguenza dei botti di Capodanno. A spaventare, a morte, gli animali il forte rumore originato dalle esplosioni. L'allarme contro i fuochi d'artificio della notte di San Silvestro arriva dalla Lega antivivisezione (Lav) di Bassano, in provincia di Vicenza.

Botti nemici di Fido e Felix

Come evitare che un'occasione di festa si trasformi in uno sterminio di animali indifesi? La Lav ha lanciato un appello ai sindaci affinché emanino ordinanze di divieto all'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere sul loro territorio.



I motivi dei rischi sono spiegati da Ilaria Innocenti, responsabile Lav per il settore cani e gatti: "I forti rumori gettano gli animali nel terrore, inducendoli a reazioni istintive e incontrollate, come fuggire in strada mettendo seriamente a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri".



La fauna selvatica non è al sicuro

A essere colpiti non solo gli animali domestici: le improvvise detonazioni causano negli uccelli in riposo sui posatoi notturni istintive reazioni di fuga che, unite alla mancanza di visibilità, diventano mortali.



I pericoli sono più alti per gli uccelli di città come spiega Massimo Vitturi, responsabile Lav per caccia e fauna selvatica: "La mezzanotte del 31 dicembre per gli animali selvatici è un momento d'inferno. Il rischio maggiore riguarda gli uccelli delle aree urbane che, fuggendo, muoiono sbattendo contro case, lampioni o automobili".



La prima raccomandazione dell'associazione animalista è dare il buon esempio, non usando botti o petardi neppure in un angolo del giardino, sul terrazzo o in strada. Inoltre, i possessori di animali devono evitare di lasciarli all'aperto.