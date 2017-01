Se il cemento diventa bio

foto Afp Correlati Canapa per l'abitazione bio

Funghi come pareti per la casa eco Universitat Politecnica de Catalunya di Barcellona. Si tratta di un cemento organico in grado di favorire la crescita di organismi viventi pigmentati come licheni, muschi, microalghe o funghi. Questi hanno la capacità di assorbire in parte le emissioni di CO2, migliorare l'isolamento termico e cambiare colore nel corso del tempo. Il cemento può diventare ecologico? A dare una risposta affermativa gli scienziati delladi Barcellona. Si tratta di un cemento organico in grado di favorire la crescita di organismi viventi pigmentati come licheni, muschi, microalghe o funghi. Questi hanno la capacità di assorbire in parte le emissioni di CO2, migliorare l'isolamento termico e cambiare colore nel corso del tempo.

Il materiale è particolarmente indicato per le facciate di palazzi o altre costruzioni che si trovano in regioni del bacino mediterraneo, caratterizzate dunque da un clima mite.



Gli studiosi si sono concentrati su due materiali base di cemento: il primo, un più comune Portland carbonato, con il quale hanno ottenuto proprietà chimiche (ph) attorno all'8; il secondo, un cemento con un fosfato di magnesio, un conglomerato idraulico già abbastanza acido, e che quindi non necessitava di ulteriori trattamenti. Il secondo tipo di cemento ha forti capacità rigenerative e in passato è stato usato in odontoiatria e in medicina, il che significa che non ha un ulteriore impatto ambientale.



Il team che ha brevettato l'idea sta cercando il modo migliore per accelerare la crescita del naturale processo di colonizzazione di questi organismi. L'obiettivo è che la facciata dell'edificio possa apparire attraente in meno di un anno e che cambi colore nel corso delle stagioni e in base alla prevalenza delle famiglie di organismi presenti.