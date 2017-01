Il vaso più eco è biodegradabile

Un vaso ecologico, resistente, ma in grado di dissolversi completamente quando la pianta viene interrata. L'Eco-pot, questo il nome del contenitore, è un modo di guardare al futuro pur seguendo la tradizione del vivaismo pistoiese. La coltivazione delle piante nella provincia toscana conta, infatti, 1.500 aziende con oltre 4 mila addetti e le piante costituiscono il principale prodotto esportato nella provincia, con valori totali sempre in crescita.

, della facoltà di Ingegneria chimica dell’Università di Pisa, partner del progetto, ha spiegato: "Abbiamo individuato dei composti di matrice organica capaci, una volta interrato il vaso, di degradare anche le componenti sintetiche. La sperimentazione sarà su larga scala e su vasi non piccoli, con capienza da 18 a 50 litri".Il vaso biodegradabile è uno dei tasselli di Italian green agri-net (Igan), un piano che prevede 3,5 milioni di euro di investimenti e coinvolge 64 soggetti. Igan è risultato uno dei vincitori del Bando Multimisura per Progetti integrati di filiera (Pif), del 2012 della Regione Toscana.Capofila del Pif è Impresa Verde Pistoia, società di servizi di Coldiretti., presidente di Coldiretti Pistoia ha detto: "È una grande soddisfazione aggregare così tanti soggetti, dall'Università al Cnr, alle tante aziende coinvolte".Oltre alle sperimentazioni già in corso per il vaso ecologico, ci saranno degli investimenti per rendere le strutture produttive più eco-compatibili e sicure e nella certificazione Mps di tutte le vivaistiche cofinanziatrici. Mps è uno standard della Fair flowers fair plants che prevede il rispetto dell'ambiente e dei lavoratori., direttore dei Vivai Sandro Bruschi ha concluso: "Tante aziende e ricercatori si raccolgono attorno a un vaso che si disgrega: meno rifiuti significa più qualità, maggiori vantaggi competitivi e una nuova cultura collaborativa di cui il nostro tessuto produttivo ha bisogno per conquistare nuovi mercati".