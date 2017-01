In Perù il caffè si tosta col Sole

foto Sito ufficiale Correlati Tortillas a emissioni zero con il forno solare

Il "tostatore" solare di caffè si chiama Intikallana ed è pensato per le aree rurali del Paese.

Il progetto fa capo al Un caffè ecologico dalla coltivazione alla tazzina. L'idea di applicare l'energia solare alla tostatura del caffè nasce in Perù. Lì, dove il caffè è il principale prodotto agricolo di esportazione, l'obiettivo è renderlo anche rispettoso dell'ambiente.Il "tostatore" solare di caffè si chiamaed è pensato per le aree rurali del Paese.Il progetto fa capo al gruppo di appoggio al settore rurale Pucp , l'unità operativa del Dipartimento di Ingegneria della Pontificia Università peruviana. Si tratta della prima applicazione di questo tipo portata avanti in Sud America e, dopo diversi test, risulta economica e replicabile.

Come funziona

A differenza delle fonti energetiche tradizionalmente usate nelle zone rurali come legna, gas e elettricità, a fornire l'energia in questo caso è proprio il Sole.

L'energia solare viene raccolta un riflettore Scheffler, un pannello parabolico che concentra i raggi del sole potenziandone l’effetto.

In questo modo, si riesce a ottenere una temperatura di 200 gradi centigradi, ideale per una perfetta tostatura delle bacche.