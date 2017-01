Olanda: stop allevamenti per pellicce

foto Afp Correlati Pelli di pitone: la Ue riflette sullo stop all'importazione da Indonesia e Vietnam

Per la riconversione degli allevamenti, il governo accantonerà annualmente due milioni di euro, sino a mettere a disposizione degli allevatori un totale di 28 milioni di euro.

Il divieto dell'Olanda, secondo produttore europeo di pellicce di visone, si somma ai divieti già approvati in Austria, Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia, Croazia e Bosnia, mentre la Danimarca, primo produttore europeo, ha stabilito lo stop agli allevamenti a partire dal 2024.

"Speriamo che l'Italia segua l'esempio"

La Lega Antivivisezione (Lav) auspica un analogo divieto anche in Italia. Simone Pavesi, responsabile della Campagna pellicce della Lav dice: "L'Italia, con i suoi dieci allevamenti e 150 mila animali all'anno, non può essere da meno. E' necessario che anche il nostro Paese, primo in Europa a vietare il commercio di pellicce di cane e di gatto, prosegua in questo percorso, approvando la proposta legislativa predisposta dalla Lav e già depositata alla Camera e al Senato".

L'Ente nazionale protezione animali commenta: "E' un risultato storico se si considera che l'Olanda è il secondo produttore europeo. Ma ancora più significativo è il fatto che questo Paese ha avuto il coraggio di sfidare forti interessi economici per dare voce ai propri cittadini. L'Italia deve seguire l'esempio olandese e fare altrettanto".